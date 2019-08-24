خلفان: عبد ربه منصور هادي هو رجل الغدر والخيانة وغير لائق للحكم باليمن

هاجم القائد السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واصفا إياه برجل الغدر والخيانة وغير اللائق للحكم في اليمن، مشيراً إلى أن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، معتبرا أنه "لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت خلفان إلى أن "هادي وعلي محسن الأحمر يعتبران الجنوبيين إرهابيين وجماعة الإصلاح مقاتلين وطنيين ونترك الشمال للأحمر وهادي فليحرروها وينبغي أن نترك الشمال للإصلاحيين وللأحمر بدون أي تردد"، مضيفاً "هادي أو يستقيل أو سيخلعه الشمال والجنوب وهو سبب رئيس للكارثة. الوقوف مع هادي وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن وهذه ينبغي ألا تغيب عن التحالف، فإذا آمنتم بهذه المقولة فمعنى الشرعية المزعومة له كلام انتهى وعفا عليها الزمن".
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