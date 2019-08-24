الرئيس البرازيلي يأمر الجيش بالمساعدة على مكافحة حرائق الأمازون

أعطى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الإذن للقوات المسلحة للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة في غابات ​الأمازون​ وملاحقة النشاطات الإجرامية في المنطقة. ويشمل قرار بولسونارو مناطق السكان الأصليين والمحميات الطبيعية إضافة الى مناطق اخرى في الولايات البرازيلية التي تضم أكبر الغابات المطرية في العالم.

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