"اليونيسيف": 1.9 مليون إفريقي غادروا مقاعد الدراسة بسبب تصاعد الهجمات على المدارس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن أن "أكثر من 1.9 مليون طفل بغرب ووسط إفريقيا أجبروا على مغادرة المدارس بسبب الهجمات وأعمال العنف في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "جرى، في حزيران الماضي، إغلاق 9272 مدرسة في كل من بوركينا فاسو والكاميرون ومالي والنيجر ونيجيريا، وجمهورية وسط إفريقيا، والكونغو، وتشاد، وذلك لأسباب أمنية".
وأوضحت أن "انعدام الأمن بالشمال والجنوب الغربي للكاميرون أجبر أكثر من 4000 مدرسة على الإغلاق"، إضافة إلى "إغلاق أكثر من 2000 مدرسة في بوركينا فاسو، وأكثر من 900 بمالي".
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