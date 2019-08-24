"اليونيسيف": 1.9 مليون إفريقي غادروا مقاعد الدراسة بسبب تصاعد الهجمات على المدارس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن أن "أكثر من 1.9 مليون طفل بغرب ووسط ​إفريقيا​ أجبروا على مغادرة ​المدارس​ بسبب الهجمات وأعمال ​العنف​ في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "جرى، في حزيران الماضي، إغلاق 9272 مدرسة في كل من ​بوركينا فاسو​ و​الكاميرون​ ومالي و​النيجر​ و​نيجيريا​، وجمهورية وسط إفريقيا، و​الكونغو​، وتشاد، وذلك لأسباب أمنية".

وأوضحت أن "انعدام ​الأمن​ ب​الشمال​ و​الجنوب​ الغربي للكاميرون أجبر أكثر من 4000 مدرسة على الإغلاق"، إضافة إلى "إغلاق أكثر من 2000 مدرسة في بوركينا فاسو، وأكثر من 900 بمالي".