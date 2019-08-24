توقيف 17 شخصا وجرح أربعة شرطيين في مواجهات في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 17 شخصا وإصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مخيّم معارضين لقمة مجموعة السبع المنعقدة في منتجع بيارتيس، في أورونيي في جنوب غرب فرنسا.
وأوضحت أن الشرطيين أصيبوا بجروج طفيفة جراء إطلاق قنبلة يدوية الصنع، مؤكدة أن الأوضاع عادت للاستقرار بعيد الساعة 22,00.
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