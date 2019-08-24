وزير الخارجية التونسي: لضرورة وقف الحرب في ليبيا وحل الأزمة سياسيا

دعا وزير الخارجية التونسي، ​خميس الجهيناوي​ إلى "وقف الحرب المشتعلة في ​ليبيا​"، مشددا على "ضرورة حل الأزمة فيها سياسيا والتمسك بالحوار"، مؤكدا "حرص تونس على مساعدة الليبيين في تخطي خلافاتهم والتوجه نحو الحل السلمي عبر المباحثات السياسية، بدل التوجه نحو المواجهات العسكرية، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي إمكانية لفرض الحل العسكري في ليبيا".

وأوضح أن "تونس ما زالت على اتصال بالأطراف الدولية الفاعلة لدفع مزيد من الجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية ووضع حد لسفك الدماء، كان آخرها خلال الشهر الماضي حين التقى وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، على هامش أعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين تونس و​الولايات المتحدة​"، لافتاً غلى أن "تونس تقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، وأنها ليست منحازة لأي جهة كانت"، معربا أن "استقرار ليبيا من مصلحة تونس، التي تعيش مرحلة دقيقة من الانتقال الديمقراطي وتكريس المؤسسات".