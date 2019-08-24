حاصباني: ابقاء تصنيف لبنان على ما هو مع نظرة سلبية يجب ان يدفع الدولة لاتخاذ خطوات اصلاحية

علق نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تقريري وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، معتبراً أن "ابقاء تصنيف ​لبنان​ على ما هو مع نظرة سلبية يجب ان يدفع ​الدولة​ لاتخاذ خطوات اصلاحية فعلية وليس كلامية وحذاري ان تممر صفقات تحت عنوان الاصلاح لان هذا التصنيف سيكون الإنذار الاخير للبنان".

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