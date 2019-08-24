القاضي مالك: القوات دعمت ترشيحي للمجلس الدستوري وانا على علاقة جيدة مع الجميع

أكد القاضي سعيد مالك في حديث تلفزيوني أن "​حزب القوات اللبنانية​ دعم ترشيحي للمجلس الدستوري ولكن لست قواتيا"، مشيرا الى انه "لا احمل مسؤولية ما حصل لأحد وانا على علاقة جيدة مع الجميع ضمن الاطار القانوني والدستوري".

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