علمت قناة الـ"MTV" أن "​التيار الوطني الحر​" كان قد وعد "​القوات اللبنانية​" بالاسم الماروني الثاني في ​المجلس الدستوري​ ولكن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أبلغ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال لقائهم الاربعاء مساء أنه لن يتنازل عن الاسم الماروني الثاني".

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كانت هذه تفاصيل خبر mtv: باسيل أبلغ الحريري أنه لن يتنازل عن الاسم الماروني الثاني بالمجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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