ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه "لسنوات عديدة استفادت ​الصين​ بالإضافة الى العديد من الدول الأخرىـ من ​الولايات المتحدة​ في التجارة وسرقة ​الملكية الفكرية​ وغير ذلك الكثير"، مشيرا الى أن بلدنا خسر مئات المليارات من ال​دولار​ات سنوياً أمام الصين، مع عدم وجود نهاية في الأفق".

وأعرب ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أسفه لأن " الإدارات السابقة سمحت للصين بالتقدم إلى حد بعيد في التجارة العادلة والمتوازنة، بحيث أصبحت عبئا كبيرا على دافعي ​الضرائب​ الأميركيين"، معلنا "أنني كرئيس، لم أعد أسمح لهذا أن يحدث. انطلاقًا من تحقيق التجارة العادلة، يجب علينا موازنة ذلك بشكل كبير فالعلاقة التجارية غير عادلة".

ولفت الى أنه "لا ينبغي أن تضع الصين تعريفة جديدة على 75 مليار دولار من منتج الولايات المتحدة بدوافع سياسية"، كاشفا أنه "ابتداءً من الأول من تشرين الأول، سيتم فرض ضريبة بقيمة 250 مليار دولار على السلع والمنتجات من الصين، التي تخضع حاليًا للضريبة بنسبة 25 في المئة سترتفع الضريبة عليها الى 30 في المئة".

وأعلن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، موضحا أن "البضائع والمنتجات الصينية التي فرض عليها ضريبة 10 في المئة إعتبارا من 1 أيلول، سترتفع الضريبة عليها الى 15 في المئة".