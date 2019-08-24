اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "لسنوات عديدة استفادت الصين بالإضافة الى العديد من الدول الأخرىـ من الولايات المتحدة في التجارة وسرقة الملكية الفكرية وغير ذلك الكثير"، مشيرا الى أن بلدنا خسر مئات المليارات من الدولارات سنوياً أمام الصين، مع عدم وجود نهاية في الأفق".
وأعرب ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أسفه لأن " الإدارات السابقة سمحت للصين بالتقدم إلى حد بعيد في التجارة العادلة والمتوازنة، بحيث أصبحت عبئا كبيرا على دافعي الضرائب الأميركيين"، معلنا "أنني كرئيس، لم أعد أسمح لهذا أن يحدث. انطلاقًا من تحقيق التجارة العادلة، يجب علينا موازنة ذلك بشكل كبير فالعلاقة التجارية غير عادلة".
ولفت الى أنه "لا ينبغي أن تضع الصين تعريفة جديدة على 75 مليار دولار من منتج الولايات المتحدة بدوافع سياسية"، كاشفا أنه "ابتداءً من الأول من تشرين الأول، سيتم فرض ضريبة بقيمة 250 مليار دولار على السلع والمنتجات من الصين، التي تخضع حاليًا للضريبة بنسبة 25 في المئة سترتفع الضريبة عليها الى 30 في المئة".
وأعلن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، موضحا أن "البضائع والمنتجات الصينية التي فرض عليها ضريبة 10 في المئة إعتبارا من 1 أيلول، سترتفع الضريبة عليها الى 15 في المئة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.