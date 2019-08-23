“بوندسليغا”.. حكيمي يسجل ويقود دورتموند للحفاظ على الصدارة

ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، في الفوز الذي حققه فريقه اليوم الجمعة، من أرض مضيفه كولن، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن ثاني جولات الدوري.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما بهدف دون رد أحرزه دومينيك دريكسلر في الدقيقة 29 من المباراة التي احتضنها ملعب راين إينرجي.

ونجح دورتموند في الجولة الثانية، وتحديدا في 20 دقيقة الأخيرة من قلب النتيجة لصالحه، بتوقيعه ثلاثة أهداف، الأول عن طريق جادون سانشو، ثم ضاعف أحرز حكيمي هدف التقدم في الدقيقة 86، بينما اختتم زميله باكو ألكاسير الثلاثية، عند الدقيقة الرابعة من الوقت البديل للقاء.

ومكن هذا الانتصار زملاء حكيمي من الحفاظ على صدارة ترتيب “البوندسليغا”، رافعا الفريق رصيده إلى النقطة السادسة، محققا بذلك فوزه الثاني على التوالي، بعدما دك شباك ضيفه أوغسبورغ في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.