جهة الشمال تحتل المرتبة الأولى في عدد حالات الغرق

سجلت شواطئ جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما بين شهر ماي ويوليوز الماضي، 12 حالة غرق، محتلة بذلك المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، والذي بلغت فيه حالات الغرق 53 حالة.
وكشف بلاغ المديرية العامة للوقاية المدنية، أن عدد حالات الغرق في جهة الشمال بلغ 4296 حالة، في حين أن مجموع حالات الغرق المسجلة على الصعيد الوطني هو 8159 حالة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الغرقى بجهة الشمال يدخل ضمن المجموع العام لحالات الغرق المسجلة في الشواطئ المغربية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
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