الألعاب الإفريقية.. لبؤات الأطلس إلى نصف النهائي والأشبال يغادرون بهدف قاتل

تمكن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، من التأهل إلى نصف نهائي الدورة 12 من الألعاب الإفريقية، المقامة في المغرب منذ 19 غشت الجاري والمستمرة إلى غاية 31 من الشهر ذاته.
وجاء تأهل سيدات المغرب بعد فوزهن في المباراة الثالثة عن المجموعة الأولى، على نظيراتهن لمنتخب مالي بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ونجحت لبؤات الأطلس في إنهاء دور المجموعتين بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقهن لثلاثة انتصارات، بدءا بفوزهن على الجزائر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لاثنين، ثم بهدفين مقابل لاشيء ضد غينيا الاستوائية في ثاني الجولات، قبل أن يسحقن سيدات مالي بأربعة أهداف لواحد برسم آخر جولة.
في المقابل لم يفلح المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في التأهل إلى المربع الذهبي، بعد تعادله في المباراة التي جمعته بنيجيريا اليوم الجمعة، بهدفين لمثلهما، ليودع بذلك أشبال جمال السلامي التظاهرة من دور المجموعتين.
وكان الأشبال في طريقهم إلى اقتناص بطاقة التأهل، بعدما كانوا متقدمين بهدفين مقابل هدف واحد، وقعهما كل من المترجي وعبا، قبل أن يدرك المنتخب النيجيري هدف التعادل في آخر أنفاس المواجهة.
واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفوز على جنوب إفريقيا بالقلم في الجولة الأولى، قبل أن ينهزم في ثاني الجولات ضد بوركينافاصو، ويتعادل في الجولة الأخيرة مع نيجيريا، الذي تأهل وصيفا بخمس نقاط، متخلفا بنقطتين عن المنتخب البوركينابي متصدر الترتيب.
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