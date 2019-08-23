برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني هدد نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، في أعقاب تعرضه للإصابة في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

وبحسب "راديو كاتالونيا"، فإن برشلونة أعرب من خلال السكرتير الفني، إيريك أبيدال، أثناء جلسته مع وكيل اللاعب الفرنسي، موسى سيسوكو، عن انزعاجه من تصرفات ديمبلي الأخيرة.

ولم يذهب ديمبلي للنادي من أجل الخضوع للكشف الطبي في اليوم التالي للإصابة التي تعرض لها بمباراة افتتاح الليغا أمام أتلتيك بيلباو، مثلما فعل زميله لويس سواريز، الذي أصيب في اللقاء ذاته.

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ويقال إن هذا الاجتماع استغرق ساعة ونصف، وسُمع خلاله أصوات مرتفعة عدة مرات.

وأبدى أبيدال غضبه الشديد من تصرفات ديمبلي، وطلب من وكيله إخباره بتغيير سلوكه إذا كان يريد البقاء في النادي.

ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي يواجه فيها برشلونة مشاكل مع ديمبلي، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي فرض غرامة كبيرة على اللاعب بسبب عدم اتباعه للتعليمات فيما يتعلق بإصابته.