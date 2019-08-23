ريال مدريد يقدم طلبا لسان جيرمان بشأن نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني قدم طلبا لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الريال يسعى للحصول على تأكيدات من سان جيرمان، بشأن مشط قدم اللاعب، الذي تعرض لإصابات متكررة.

وجمع ريال مدريد كل المعلومات عن مثل هذه الإصابات، لكنه يريد التأكد من حالة نيمار قبل إبرام الصفقة، خاصةً أنها ستكلف النادي مبلغًا كبيرًا.

ومن جانبه، فإن سان جيرمان مستعد لتنفيذ مطالب ريال مدريد بشأن الحالة البدنية للاعب، الذي تعافى بالفعل من الإصابة الأخيرة، ويتدرب مع بقية زملائه في الفريق.

وبمجرد توضيح كل شيء، سيكون النادي الملكي مستعدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لعقد الصفقة، حسبما ذكرت الصحيفة المقربة من الميرينغي.