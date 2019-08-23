بشكل رسمي.. العراق يستضيف دورة الالعاب العربية 2021

رياضة 2019-08-23 | 22:20 2,532 مشاهدة اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان العراق سيستضيف دورة الالعاب العربية الثالثة عشر في سنة 2021. ونشر الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" انه "بعد عدة لقاءات وحوارات استطعنا أن يستضيف العراق ولأول مرة في تاريخه دورة الالعاب العربية الثالثة عشر 2021 والتي كانت مقررة أقامتها في بيروت".



وتابع "شكرا لكل من وقف معنا وجعل هذا العرس الرياضي العربي في العراق". المحرر: محمد خليل

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