اتحاد السباحة يعقد اجتماعه الثاني ويشكل عدداً من اللجان

2019-08-23 | 22:20
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عقدت الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد السباحة المركزي اجتماعها الثاني في مقر الاتحاد بالمسبح الاولمبي، لبحث الخطط المستقبلة لرياضة السباحة على الصعيدين المحلي و الخارجي.
و تمخض الاجتماع عن تشكيل عدد من اللجان العاملة في الاتحاد و هي تشكيل لجنة المدربين و لجنة الحكام و لجنة تنظيم البطولات المحلية و الشروع بتشكيل منتخبات الفئات العمرية الوطنية.
وتقرر ايضاً وضع خطة لإعادة تفعيل لعبتي كرة الماء و القفز للماء بالاضافة الى تاسيس وحدة مالية للاتحاد و تشكيل مجلسين لإدارة مسبحي الشعب والصفا.
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