اتحاد السباحة يعقد اجتماعه الثاني ويشكل عدداً من اللجان

و تمخض الاجتماع عن تشكيل عدد من اللجان العاملة في الاتحاد و هي تشكيل لجنة المدربين و لجنة الحكام و لجنة تنظيم البطولات المحلية و الشروع بتشكيل منتخبات الفئات العمرية الوطنية.

وتقرر ايضاً وضع خطة لإعادة تفعيل لعبتي كرة الماء و القفز للماء بالاضافة الى تاسيس وحدة مالية للاتحاد و تشكيل مجلسين لإدارة مسبحي الشعب والصفا.