العراق يحصد ثلاث ميداليات في بطولة سراب الدولية للجودو بإيران

2019-08-23 | 22:15
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استطاع المنتخب الوطني للعبة الجودو، ان يحصد ثلاث ميداليات في بطولة سراب الدولية والتي اقيمت في ايران، فيما وجه اتحاد الجودو مناشدة الى الحكومة من اجل دعمه لديمومة اللعبة.
واضاف ان "الابطال تمكنوا من قهر أبطال ارمينيا وافغانستان واذربيجان وايران في عقر دارهم، هكذا فعلها البطل علي كاطع عندما خطف الذهب بجدارة، ليقول المثابرين مصطفى كاظم وجاسم محمد كلمتهم الفصل عندما توشحوا بالفضة بكل مهارة".
وتابع "لا يسع اتحاد الجودو العراقي برئاسة عدي الربيعي الا ان يبارك للمدربين الابطال ولاعبيهم العمالقة واداريي فرقنا الذين بذلوا جهودا سخية لأجل رفع اسم العراق عاليا عندما اعتلوا منصات التتويج بجدارة".
واردف الاتحاد، "نحن نعيش غمرة هذا الانتصار الرائع نناشد كل القائمين على الرياضة العراقية مد يد العون لهذه اللعبة التي عانت شهور عجاف قد تطيح بمستقبل أبطالها الذين يصارعون الزمن من أجل الحفاظ على ديمومتها".
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