العراق يحصد ثلاث ميداليات في بطولة سراب الدولية للجودو بإيران

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أبطال الجودو يحصدون ذهبية وفضيتين في بطولة سراب الدولية في ايران بمشاركة خمس دول على نفقتهم الخاصة ، ورغم التحديات والصعاب، بلا مخصصات منذ سبعة أشهر وبدون وسائل تدريب تليق بهم كرياضيين".واضاف ان "الابطال تمكنوا من قهر أبطال ارمينيا وافغانستان واذربيجان وايران في عقر دارهم، هكذا فعلها البطل علي كاطع عندما خطف الذهب بجدارة، ليقول المثابرين مصطفى كاظم وجاسم محمد كلمتهم الفصل عندما توشحوا بالفضة بكل مهارة".

وتابع "لا يسع اتحاد الجودو العراقي برئاسة عدي الربيعي الا ان يبارك للمدربين الابطال ولاعبيهم العمالقة واداريي فرقنا الذين بذلوا جهودا سخية لأجل رفع اسم العراق عاليا عندما اعتلوا منصات التتويج بجدارة".

