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2019-08-23 | 21:27
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم جدد التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش".
واضاف ان "الاتخاد سينشر تفاصيل تجديد العقد في وقت لاحق مساء اليوم الجمعة".
اتحاد الكرة كان قد اعلن في وقت سابق انه حدد بعض الشروط والبنود لتجديد عقد المدرب وفي حال وافق الاخير سيتم التجديد له.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. كاتانيتش مستمر في قيادة اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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