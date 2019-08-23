الجيش الليبي: الإرهابي بلحاج نقل مرتزقة من تركيا إلى مصراتة

قال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي إن عددا من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا إلى مطار مصراتة الليبي عبر طيران الأجنحة للمشاركة في صفوف مليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي، الجمعة.

وأوضح المحجوب في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن عددا من المرتزقة والإرهابيين الذين ترسلهم تركيا لدعم المليشيات وصلوا إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس.

وأضاف أن المرتزقة وصلوا عبر طيران "الأجنحة" المملوكة إلى الإرهابي عبدالحكيم بلحاج إلى مصراتة قادمين من أنقرة إلى مصراتة من خلال تونس.

وعبدالحكيم بلحاج هو الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، وقد أسس شركة للطيران بعد استيلائه على الملايين من الدولارات من أموال القذافي بعد أحداث الـ17 من فبراير 2011، وتتهم شركته المعروفة بـ"الأجنحة" بتهريب الإرهابيين من تركيا إلى ليبيا.

وشدد المحجوب على أن الاستعانة بالمرتزقة وفتح المجال للقواعد الأجنبية في البلاد مسألة غاية في الخطورة وتمس الأمن القومي الذي يبعث به الإخوان من خلال ميلشيات مصراتة التي تنفذ أجندة الإخوان الإرهابية.





استهداف مليشيات مصراتة



وفيما يخص الوضع الميداني، أكد المحجوب أن قوات السلاح الجوي نفذت عدة ضربات الجمعة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر للمليشيات في مصراتة.

وأضاف أن مقاتلات السلاح الجوي الليبي استهدفت ودمرت عددا من تمركزات المليشيات الإجرامية في مدينة غريان، جنوب طرابلس، صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى استهداف تمركز في منطقة غوط الريح وتدميره عصر الجمعة.

وأشار المحجوب إلى أن القوات المسلحة تصدت الخميس لهجوم "يائس" من المليشيات بمحاور طرابلس وكبدتها خسائر بالأرواح والمعدات.

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الجيش الليبي والتدخل التركي

واستطاع الجيش الليبي تكبيد تركيا العديد من الخسائر المهمة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان 2019 وكان أهمها تدمير قاعدة تركيا الجوية في مطار مصراتة.

واستهدف الطيران الليبي 13 هدفا في مصراتة تضمنت مخزنا للطائرات التركية المسيرة وهناجر ومخازن للصواريخ والذخيرة أحبطت بها مخطط تركيا لإقامة قاعدة جوية في مطار مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي 17 أغسطس/آب الجاري عدة مواقع للطيران التركي المسير الداعم لمليشيات طرابلس بمطار زوارة بينها أحد الهناجر التي تؤوي الطائرات التركية المسيّرة وغرفة تحكم الطائرات المسيرة.

وفي 6 أغسطس الجاري، دمر سلاح الجو الليبي طائرة ‎اليونش 76 الأوكرانية المؤجرة من تركيا محملة بالذخائر المهمة، بالإضافة للأسلحة النوعية وتدميرها بما فيها في قلب مدينة مصراتة بالكلية الجوية.

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الليبي تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بشكل متكرر بدعم المليشيات والفوضى والجماعات الإرهابية في البلاد، ونقل السلاح للبلد الذي مزقته الحرب.

واتخذ الجيش الليبي حزمة من القرارات العقابية، في وقت سابق، ضد التدخل التركي السافر في شؤون ليبيا كان أبرزها استهداف أي طيران أو مصالح تركية عسكرية داخل ليبيا.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، الذي يُحظر بموجبه منع بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ثم في 10 يونيو/حزيران الماضي، مدد المجلس بالإجماع قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل.