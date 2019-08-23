زيارة رئيس وزراء الهند إلى الإمارات.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تبرز زيارة رئيس وزراء الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستمر 3 أيام، فهد الياسين الموالي لقطر يترأس مخابرات الصومال.. والمدير السابق: يوم أسود، باحث أمريكي: إيران تتمنى رئيسا "ديمقراطيا" ينقذ اتفاقها النووي، صحيفة: أردوغان يحتجز 100 ألماني بينهم 62 بالسجون، 2726 انتهاكا حوثيا لحقوق الإنسان بصنعاء خلال 6 شهور، مئات الإيرانيين يتظاهرون في باريس رفضا لزيارة ظريف، المندوب القطري "العمادي" يهرول إلى غزة لمساعدة نتنياهو، بدء العد التنازلي لتأسيس حزب باباجان المناهض لأردوغان، ردا على مقتل إسرائيلية.. نتنياهو يتعهد بمواصلة الاستيطان، بوتين يأمر الجيش باتخاذ تدابير ردا على الصاروخ الأمريكي الجوال.

وفي الاقتصاد تطالعون: أسعار الذهب تتجه نحو أسوأ أسبوع في 5 أشهر، هواوي تواصل التحدي: مستعدون للتعامل مع القيود الأمريكية، أسهم أوروبا ترتفع قبيل كلمة المركزي الأمريكي، اشتعال حرب التجارة.. خطة صينية لفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية.

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وفي الرياضة تجدون: الجزائري ريان آيت نوري على رادار يوفنتوس.

أما في الفن تقرأون: مايلي سايرس تنفي اتهامات خيانتها لزوجها: لست كاذبة.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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