في أول مهمة.. حمدوك يتفقد متضرري السيول بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، الجمعة، منطقة الجيلي شمال العاصمة الخرطوم المتضررة جراء السيول؛ للوقوف على حجم الأضرار وتوفير الدعم للمتضررين، في أول مهمة بعد توليه المنصب.

وقال مصدر سوداني رفيع المستوى لـ"العين الاخبارية" إن حمدوك زار المنطقة؛ للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وتوفير الدعم النفسي للمتضررين.

وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان، الأربعاء، واعدا السودانيين بالعمل على بناء نظام ديمقراطي تُحترم فيه الاختلافات.





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وعقد رئيس الوزراء الجديد سلسلة لقاءات مع قوى الحرية والتغيير، بدأها بلقاء مع ممثلي تجمع المهنيين بالعاصمة الخرطوم، ثم رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بمقر إقامته في أم درمان.

وكان أعضاء مجلس السيادة الجديد الذي يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 3 سنوات أدوا اليمين، الأربعاء.





وترأس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أول اجتماع للمجلس السيادي السوداني بالقصر الرئاسي بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية.