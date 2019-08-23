الان تتابع ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 12:22 ص, 24 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية سترتفع على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30% بداية من أول أكتوبر.

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