الان تتابع المجلس الانتقالي الجنوبي يحذر أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر المجلس الانتقالي الجنوبي أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وأكد استعداده بكل مصداقية لدعوة الحوار الصادرة عن المملكة العربية السعودية.
ودعا جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي.
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