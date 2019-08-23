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المجلس الانتقالي الجنوبي يحذر أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف

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جدة - عمرو شويل حذر المجلس الانتقالي الجنوبي أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وأكد استعداده بكل مصداقية لدعوة الحوار الصادرة عن المملكة العربية .

ودعا جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي.

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