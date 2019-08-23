رئيس شبكة الصحفيين المستقلين لـ"اليمن العربي": تعرض مدير مكتب المراسلين بالخرطوم لإطلاق نار

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الجمعة 23 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال بكري عبد العزيز، رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، أنه تعرض مدير مكتب المراسلين بشكبة الصحفيين المستقلين فتحي ابراهيم المشهور بـ(فتحي ود المصرية) في الخرطوم لحادثة اطلاق نار.



وأكد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أنه على خلفية الحادث الأخير، تدين الشبكة مرتكبي هذا الحادث وتحمل السلطات في الخرطوم المسؤولية كاملة عن ما حدث للصحفي.

وطالب رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، الحكومة المدنية في السودان بضرورة حماية الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء تغطيتهم الصحفية.