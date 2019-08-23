- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال بكري عبد العزيز، رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، أنه تعرض مدير مكتب المراسلين بشكبة الصحفيين المستقلين فتحي ابراهيم المشهور بـ(فتحي ود المصرية) في الخرطوم لحادثة اطلاق نار.
وأكد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أنه على خلفية الحادث الأخير، تدين الشبكة مرتكبي هذا الحادث وتحمل السلطات في الخرطوم المسؤولية كاملة عن ما حدث للصحفي.
وطالب رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، الحكومة المدنية في السودان بضرورة حماية الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء تغطيتهم الصحفية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شبكة الصحفيين المستقلين لـ"اليمن العربي": تعرض مدير مكتب المراسلين بالخرطوم لإطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.