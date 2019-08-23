- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
ناريندرا مودي
كتب
متابعات_الخليج 365
وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مساء اليوم الجمعة، إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستمر يومين.
وقال ”مودي“ في تغريدة بالعربية، نشرها عبر حسابه على تويتر: ”وصلت إلى أبو ظبي، أتطلع إلى عقد محادثات مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد، ومناقشة كافة المجالات وأواصر الصداقة بين الهند والإمارات“.
وتابع في التغريدة ذاتها: ”تعزيز العلاقات الاقتصادية أيضًا يأتي على أجندة محادثات الزيارة“.
وكانت الخارجية الهندية قالت في بيان، الأحد الماضي، إنّ الإمارات ستقلد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أرفع وسام في البلاد خلال زيارته لها نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت أنّ الوسام الذي يحمل اسم ”الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“ سيكون تقديرًا للقيادة المتميزة لرئيس الوزراء مودي، ولعمله على إعطائه دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الهندي يصل أبو ظبي في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.