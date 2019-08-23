رئيس الوزراء الهندي يصل أبو ظبي في زيارة رسمية

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الجمعة 23 أغسطس 2019

ناريندرا مودي

كتب متابعات_الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مساء اليوم الجمعة، إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستمر يومين.

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وقال ”مودي“ في تغريدة بالعربية، نشرها عبر حسابه على تويتر: ”وصلت إلى أبو ظبي، أتطلع إلى عقد محادثات مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد، ومناقشة كافة المجالات وأواصر الصداقة بين الهند والإمارات“.

وتابع في التغريدة ذاتها: ”تعزيز العلاقات الاقتصادية أيضًا يأتي على أجندة محادثات الزيارة“.

وكانت الخارجية الهندية قالت في بيان، الأحد الماضي، إنّ الإمارات ستقلد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أرفع وسام في البلاد خلال زيارته لها نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أنّ الوسام الذي يحمل اسم ”الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“ سيكون تقديرًا للقيادة المتميزة لرئيس الوزراء مودي، ولعمله على إعطائه دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.