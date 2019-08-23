شاهد.. تظاهرات بالجزائر للجمعة الـ27 للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة

تظاهرات الجزائر

كتب متابعات_الخليج 365

خرج الجزائريون فى مظاهرات سلمية مطالبة بالتغيير وبناء دولة ديمقراطية للجمعة الـ27 منذ بداية الحراك، الذى مرت عليه ستة أشهر كاملة، كانت مليئة بأحداث، لكن المعركة لم تنته واستمرار المظاهرات دليل على أن الحراك لم يحقق مطالبه فى انتقال ديمقراطى و تغيير نظام الحكم.



ونزل المتظاهرون إلى الشارع فى العاصمة ومدن أخرى منذ الصباح اليوم الجمعة، حتى وإن كان العدد الأكبر خرج إلى الطرق والساحات بعد صلاة الجمعة، فى حين أن التعزيزات الأمنية بدت أقل مقارنة بالأسابيع الماضية، ودون تسجيل أى صدامات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة.

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