شكرا لقرائتكم بالفيديو.. لحظة اعتقال أبرز مرشحي الرئاسة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتقلت السلطات التونسية، مساء الجمعة، المرشح إلى الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، وقامت بإيداعه في السجن، وذلك قبل 3 أسابيع على هذا الإستحقاق الإنتخابي، المنتظرة منتصف الشهر المقبل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن إيقاف القروي وإيداعه السجن المدني بالمرناقية ، جاء تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس.

غسيل أموال

ويخضع القروي منذ أكثر من شهر إلى تحقيق قضائي، بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي رفقة شقيقه رجل الأعمال غازي القروي، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، عبر الشركات التي يملكانها في المغرب واللكسمبورغ.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض على القروي وإقتياده من طرف فرقة أمنية، عندما كان في طريق عودته من نشاط سياسي في ولاية باجة غرب البلاد إلى تونس العاصمة، في حادثة اعتبرها حزبه "عملية اختطاف"، واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بافتعالها، من أجل تصفية منافسيه وإبعادهم عن السباق الرئاسي.

واعتبر الحزب، في بيان، أن "اختطاف" مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، ليس إلاّ حلقة في سلسلة من "الممارسات الفاشية" بدأت منذ تصدّر اسمه كلّ نوايا التصويت في مختلف عمليات سبر الأراء، انطلقت بمحاولة غلق قناة نسمة ثمّ تواصلت بالاستدعاءات المتتالية للمثول أمام القطب القضائي المالي ومنعه من السفر وتجميد أمواله وآخرها منع قناة نسمة التي يمتلكها، من تغطية الحملات الانتخابية لسنة 2019.

والقروي، أحد أهم الأسماء المرشحة لإحداث المفاجأة في الانتخابات الرئاسية، حيث تصدّر التصويت للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في استطلاعات الرأي الأخيرة، وتفوّق على خصمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.