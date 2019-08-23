شكرا لقرائتكم رئيس الفيدرالي يغضب ترمب في "جاكسون هول".. ويهز عرش الأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول تعهده الجمعة، بمواصلة التوسع الاقتصادي مع الاعتراف بأن التعريفات الجمركية وغيرها من العوامل تتسبب في تباطؤ النمو.

وبعد أقل من ساعة من خطاب باول انتقد الرئيس دونالد ترمب باول على تويتر، واصفا إياه بأنه "عدونا".

وقد تعرضت أسواق المال للهبوط بعدما كشفت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار تقريبا، إضافة إلى تصريحات باول التي ألمح فيها لمخاطر تهدد الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية.

"كتاب قواعد"

وقال باول إنه لا يوجد "كتاب قواعد" للحرب التجارية وتعهد بـ "التصرف حسب ما تقتضيه الحاجة" للحفاظ على الاقتصاد.

واستخدم باول عبارة رئيسية استخدمها من قبل وأثارت ردود فعل إيجابية في السوق، وقال "سنعمل حسب ما تقتضيه الحاجة للحفاظ على التوسع".

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وتحدث بإسهاب عن التعريفات الجمركية ، قائلاً إنه لا يوجد "كتاب قواعد" عن الحروب التجارية وأنه قد يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي "النظر" في التطورات قصيرة المدى.

وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية "آخذة في التدهور".

وعلى الرغم من عدم ذكر باول أي مسار يتوجب السير فيه فيما يتعلق بالسياسة النقدية إلا أنه وعد بأن يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي "بالشكل المناسب للحفاظ على التوسع"، وهي عبارة استخدمها عدة مرات في الماضي القريب.

وقال باول خلال مشاركته في ندوة "جاكسون هول" التي تضم رؤساء البنوك المركزية إن "الاقتصاد قريب من تحقيق كلا الهدفين" الوظائف واستقرار الأسعار.

"إن التحدي الذي يواجهنا الآن هو مساهمة السياسة النقدية في الحفاظ على التوسع بحيث يتواصل توفير الوظائف، ومستويات تضخم مقبولة".

وتحدث باول عن التحديات التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي.