قنوات الحياة توقف برنامج ريهام سعيد "صبايا" حتى انتهاء التحقيقات

الموجز

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا و مقدمة البرنامج ريهام سعيد، و ذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

و يستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الاعلي للإعلام معها و يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات الحياة انها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

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وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة، والتي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.

ريهام سعيد انا م قلتش كدة على التخان

وطالبت ريهام سعيد،لجمهور بعدم الانسياق وراء الأحاديث الكاذبة عنها، والتأكد من صحة المعلومة من خلال الرجوع إلى أصل الحديث المذاع عنها قائلةً: "من فضلكم لما تلاقوا جملة اتاخدت من سياق حديث واتحطت على موقع، لازم تتأكدوا من أصل الموقع ده أيه ومين القائم عليه وفي نفس الوقت ارجعوا للحلقة الأساسية واسمعوا أنا قولت إيه".

ونشرت "ريهام"، فيديو على "إنستجرام" اليوم الخميس، قالت فيه: "أنا قرأت أخبار نسبت ليا بأن التخان شكلهم وحش ومشوهين المنظر.. أوك أنا قولت قبل كده زمان، لكن كان في سياق حديث وأحنا عاملين حلمة سمنة وبنعالج ناس وأنا مريضة سمنة وبعاني منها وما فوقتش منها غير لما الفنان محمود حميدة، قالي كلمة جرحني بيها لكنها فوقتني، فقررت أواجه الناس بتوع السمنة وأقولهم إن اللي بيقولكم شكلكم حلو وإن خفة الدم والروح مش مهم الشكل بيضحك عليكم لأنكم أكتر ناس بتعانوا ومضايقين منها".