دعت صحيفة "أوسيرفاتوري رومانو"، الناطقة باسم الفاتيكان، الرئاسة الإيطالية إلى "عدم الانجرار وراء الأجواء المتوترة في البلاد وخارجها، والعمل على أن تكون صناديق الاقتراع هي الحكم"، مشيرةً إلى أنه "في نهاية اليوم الثاني من المشاورات في مقر الرئاسة، قصر كويرينالي وبعد ساعتين من المفاوضات، قرر رئيس الدولة منح الأحزاب مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم، لبدء جولة جديدة من المشاورات، على ألا يكون السقف الزمني لهذه المفاوضات مفتوحا".
وذكرت الصحيفة أن "مارتيلا كان يأمل في الحصول على نتائج أكثر دقة في نهاية المحادثات التي بدأت بعد ظهر يوم الأربعاء، لكن "النتائج لم تتجاوز التصريحات الصحفية بشأن الاستعداد للتحقق من تقارب محتمل"، مشيرةً إلى أن "بعض القوى السياسية، طلبت كما أكد رئيس الجمهورية، تمديد المفاوضات لبحث إمكانيات بناء تحالفات جديد تنال ثقة البرلمان، وتضمن الاستقرار والاستمرارية على المدى الطويل قبل كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ناطقة باسم الفاتيكان دعت الحكومة الإيطالية لتحكيم صناديق الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.