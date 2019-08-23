الداخلية التونسية: ايداع نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية

كشفت وزارة ​الداخلية التونسية​ ملابسات إيقاف رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح للانتخابات الرئاسية، ​نبيل القروي​"، موضحةً أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر ​محكمة الاستئناف​ بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة إيقاف المعني بالأمر".

وفي بيان لها، لفتت الداخلية التونسية إلى أن "قوات ​الأمن​ أظهرت أمر التوقيف بناء على طلب من القروي"، مشيرة إلى أنه "اطلع عليه وامتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بالمرناقية".