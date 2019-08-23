الأرصاد الجوية: طقس يوم غد مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيّا حار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد مشمس دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وارتفاع نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية محليا على المرتفعات المنخفضة اعتبارا من بعد الظهر.

أما طقس يوم الأحد فصاف صاف يتحول الى غائم جزئيا اعتبارا من الظهر مع تشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالانخفاض على الجبال والداخل. ويوم الإثنين، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.