وزير المال: لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير "فيتش"

علق وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في حديث لوكالة "​رويترز​" للانباء على ​تقرير​ وكالة "فيتش" التي خفضت تصنيف ​لبنان​ الائتماني من B- إلى CCC، مؤكداً أن "لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير "فيتش" بشأن التصنيف الائتماني ونحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار وتقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل ​الحكومة​ على معالجتها".

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