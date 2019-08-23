قماطي: لمعالجة كل ما يعاني منه الفلسطينيون في لبنان وليس فقط إجازة العمل

تعهد عضو اللجنة وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ الحاج ​محمود قماطي​ "ان يوصل رسالة ​الشعب الفلسطيني​ ومطالبه التي نحملها على اكتافنا، لاننا مؤمنين ومقتنعين بهذه المطالب المحقة وهي أضعف الايمان اتجاهكم".

وخلال رعايته احتفالا للطلاب الناجحين بالشهادة الرسمية للعام 2019 لمدارس بلدة ​الغازية​، نظمته ​التعبئة التربوية​ لـ "​حزب الله​" في منطقة صيدا، توجه قماطي إلى ​اللاجئين الفلسطينيين​ بالقول "رسالتكم نحن نوصلها ومطالبكم نحملها على اكتافنا، لاننا مؤمنين ومقتنعين بهذه المطالب المحقة وأضعف الايمان اتجاهكم، فالقانون موجود وهذا القانون حدد امورا معينة ومنها موضوع إجازة العمل وهذا مطلوب تعديله"، مشيراً إلى أن "هناك حقوق أخرى متعلقة بالحقوق المدنية والمطلوب ما طرحه الإخوة ​الفلسطينيون​ ومانحن تبنيناه ان يصار الى حوار ​لبنان​ي فلسطيني رسمي لمعالجة كافة الامور المتعلقة بالاخوة الفلسطينين المقيمين في لبنان، مشيراً إلى أن هناك معاناة للشعب الفلسطيني ولكن ارادتنا اتجاه التحرير والعودة والفلسطيني يرفض الا العودة واللبناني رفض الا ان يدعم العودة و​حق العودة​، ولكن هذا لا يعني ان الحقوق المدنية تهمل للفلسطيني ولا الحقوق المدنية تضيع، لذلك ​مجلس الوزراء​ يخاطب شعبنا الفلسطيني ونحن واجبنا ان نكون معكم".

وأوضح أنه "تم التحدث مع وزير العمل في مجلس الوزراء وتكلمنا امام الوزراء جميعا وننتظر النتائج وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في وضع اقتراح حل لكل الامور المتعلقة بالشعب الفلسطيني ونحن بحاجة الى صبر وهدوء من اجل ان تعطي اللجنة النتائج والوزير التزم وقال انه سوف يتعاون في كافة الاجراءات المتعلقة باجازة العمل".