بو صعب: القوات اصرت على مرشح واحد وهي قررت اقصاء نفسها

علق وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ على التعيينات في المجلس الدستوري، مؤكدا انه "لم يحصل طعن بأحد و​حزب القوات اللبنانية​ أصر على ترشيح اسم واحد من الطائفة المارونية في وقت طُلب منهم ترشيح مجموعة اسماء ليتم الاختيار منهم"، معتبرا ان "فريق القوات هو من قرر اقصاء نفسه نتيجة الآداء الذي قام به".

وفي حديث تلفزيوني لفت بو صعب الى انه "سمعت بعض الاشخاص يحملون وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مسؤولية ما حصل ولكن الحقيقة ان مواقفهم هي من اوصلتهم الى الفشل".

وحول اقرار ​مجلس الوزراء​ بند إزالة إشارات الاستملاك عن ​العقارات​ المصابة بمشروع ايكوشار، أوضح بو صعب أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اصر على رفع المظلومية عن الناس وعمل لصالح المواطنين"، شاكرا "النائب السابق نبيل نقولا الذي تابع الملف منذ زمن طويل".