باسيل: إنقاذ الاقتصاد لا يكون بالكلام الجميل بل بالسياسات الصح

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من عشاء هيئة قضاء ​كسروان​ الفتوح أنه "لا تساهل مع احد بعد اليوم ولا تسمحوا لأحد بأن يتطاول عليكم ومن يرشقكم بوردة قولوا له انت المفتري والكاذب"، مشيراً إلى أنه "في هذا الايام نحيي ذكرى مرور سنتين على معركة فجر الجرود، ففي لحظة من التخلي او النوم، سمح البعض بالعسكر وال​سياسة​ لمجموعة ارهابية ان تحتل ارضنا قبل ان يتخذ القرار السياسي بتحريرها مع رئيس الجمهورية ميشال عون وعندما انوجد القرار الحر في بعبدا تحررت الارض واليوم هناك قرار حر جديد في بعبدا لتحرير اقتصادنا وماليتنا من القيود".

وأكد أن "الانقاذ لا يزال ممكنا وفي موازنة 2019 قمنا بجزء من المطلوب وتلكأنا عن الجزء الاكبر لأننا لم نجرؤ على مواجهة الناس بالحقيقة"، مشيراً إلى أنه "حتى نخرج من الازمة الموروثة نحتاج الى قرار سياسي جريء وحر وهذا الامر ليس سهلا وهو للأسف ليس متوفرا بعد فإنقاذ الاقتصاد لا يكون بالكلام الجميل بل بالسياسات الصح والقرارات الصعبة".