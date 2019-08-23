النشرة: مسيرة ليلية في مخيم عين الحلوة احتجاجا على قرار وزير العمل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن "انطلاق تظاهرة عفوية في ​مخيم عين الحلوة​، رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، وقد نظمتها مجموعة من الشبان الفلسطينيين في المخيم، وهي تجوب شوارعه وسط هتافات مطالبة باستثناء الفلسطيني من اجازة العمل ولو قدمت كل التسهيلات الادارية والمالية لذلك".

وتوقعت ​مصادر فلسطينية​ لـ "النشرة"، "ان تتحول هذه المسيرات العفوية الى جزء من يوميات المخيم في ظل ارتفاع وتيرة الغضب الفلسطيني من احالة القضية الى "لجنة وزارية"، بدلا من اتخاذ قرار بتجميده ثم النظر بالحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني في ​لبنان​".