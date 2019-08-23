رغم خلاف جرينلاند.. ترامب يجري محادثات "بناءة" مع رئيسة وزراء الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):
أعلن مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اليوم الجمعة، إن فريدريكسن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا "محادثات بناءة" وذلك بعد خلاف جزيرة جرينلاند.
وكان ترامب قد وصف فريدريكسن في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها "شريرة" لأنها انتقدت اقتراحه بشراء جرينلاند وألغى زيارة رسمية للدنمارك كانت مقررة في أوائل سبتمبر.
وقال متحدث باسم المكتب إن الزعيمين تحدثا أمس خلال اتصال هاتفى عن العديد من القضايا ، ومن بينها الحاجة إلى تعزيز التعاون وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة ، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل أخرى الاتصال الهاتفي.
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