جوايدو: معارضو مادورو لن يشاركوا في أية انتخابات تشريعية مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - (أ ش أ):

قال زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، إن معارضي الرئيس نيكولاس مادورو لن يشاركوا في أية انتخابات تشريعية مبكرة يدعو الأخير إليها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن جوايدو قوله، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المشاركة في أية منافسة انتخابية في ظل بقاء حكومة مادورو ستكون "مسرحية هزلية".

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.

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وتعهدت مؤخراً حكومة مادورو بالدعوة إلى إجراءا انتخابات لـ"الجمعية الوطنية" التي تسيطر عليها المعارضة عام 2020.

يذكر أن وتيرة الأزمة في فنزويلا تشهد احتداداً منذ يناير الماضي، لدى إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، في ظل وجود الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. ولم تمرّ دقائق حتى اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بجوايدو، واصفا حكومة مادورو بأنها "غير شرعية".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا في أبريل الماضي لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة.