"العربى الأوروبى" ينتقد خضوع مفوضية حقوق الإنسان لابتزازات سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أرسل المنتدى العرب الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، خطابًا مفتوحًا إلى ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، انتقد فيها خضوع المفوضية لإبتزاز بعض المنظمات المسيسة والرضوخ لمطالبهم بتأجيل مؤتمر القاهرة الإقليمى لمناهضة التعذيب فى المنطقة العربية، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على استقلال وحياد المفوضية.

ودعا المفوضية لمراجعة موقفها وإعادة النظر فى قرار التأجيل، وتأدية دور أكبر لدعم جهود المجتمع المدني المصري.

وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى أن الحركة الحقوقية ثمنت تعاون المفوضية مع المجلس القومي لحقوق الانسان فى مصر، لعقد المؤتمر فى القاهرة، لأنه يفتح صفحة تعاون جديد بين المفوضية والدول العربية.

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وأضاف أن الخطاب الذى تم إرساله إلى مقر المفوضية بمدينة جنيف السويسرية تضمن ردًا على ما أثارته تلك المنظمات من أكاذيب تجاه حالة حقوق الانسان فى مصر، مؤكدًا أن القاهرة اتخذت خطوات مهمة لتحسين حالة حقوق الإنسان رغم تعرضها لهجمات إرهابية تفرض عليها اتخاذ اجراءات استثنائية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد نصرى أن هذه التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر كانت تتطلب من المفوضية جهدًا أكبر في التعاون والانفتاح على جهود المجلس القومي لحقوق الانسان، ودعمه لاستمرار النتائج الإيجابية والبناء عليها، معربًا عن استياءه من خضوع المفوضية لابتزاز لعدد من المنظمات الدولية التي سيست ملف حقوق الانسان وتعادي مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى الان.

كما يعتبر المنتدي التراجع الأخير للمفوضية وتأجيل المفوضية الحضور هو مؤشر خطير على تراجع قدرتها في القيام بدورها الأساسي في توفير المساعدة الفنية وتنمية القدرات ودعم تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الأرض، كي تفي بالتزاماتها وتدعم الإفراد في الحصول على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويطالب المنتدي العربي بمراجعة موقفها وإعادة النظر في قرار التأجيل وعدم الألتفات المنظمات التي لها توجهات سياسية والقيام بدور أكبر لدعم جهود المجتمع المدني.