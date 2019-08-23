"الإعلاميين": ريهام سعيد غير مُقيدة بالنقابة.. وإبلاغ النيابة لممارستها النشاط بالمُخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسئولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

وذكرت النقابة في بيان اليوم، أنه "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا وحيث أنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة".

وأضافت أن "ريهام سعيد غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها".

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وقررت النقابة "إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، ولتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط".

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