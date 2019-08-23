البرازيل تبحث إرسال وحدات من الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الأمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الجمعة إنه يفكر في إرسال وحدات من الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في منطقة الأمازون بالبلاد.
ونقلت البوابة الإخبارية " جى - 1 " عن بولسونارو قوله إنه " يميل " إلى اتخاذ قرار بإرسال الجيش.
كما وقع الرئيس البرازيلي على أمر لوزرائه باتخاذ تدابير " للقيام بعمليات مسح ومكافحة اندلاع الحرائق" في أكبر الغابات المطيرة في العالم ، وذلك حسبما أفادت البوابة الإخبارية.
وجاء في الأمر الرئاسى أن الهدف هو "الحفاظ على غابات الأمازون والدفاع عنها ، إنها تراثنا الوطني".
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