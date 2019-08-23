ترامب: تصعيد الحرب التجارية مع الصين خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إلى أنه ربما يصعد الحرب التجارية مع الصين في غضون الساعات المقبلة بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين ضد أمريكا والتي أثارت من جديد المطالب للشركات الأمريكية للبحث عن بدائل لإنتاج السلع في الصين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله :"سوف أرد على الرسوم الجمركية الصينية بعد ظهر هذا اليوم".

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وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي :"تويتر" قال ترامب :"هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة ، بعد أن هددت الصين بفرض رسوم إضافية مقدارها 75 مليار دولار على البضائع الأمريكية ، ومن بينها فول الصويا ، والسيارات والنفط.

وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في وقت سابق اليوم على خلفية القرارات الصينية الأخيرة وذلك بحسب مصدر مطلع.

ومن المقرر أن يغادر ترامب مساء اليوم الجمعة واشنطن لحضور قمة مجموعة السبع في فرنسا ، حيث تأتي التوترات التجارية وأثرها على الاقتصاد العالمي على رأس جدول الأعمال.