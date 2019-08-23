صورة أثارت جدلا / جونسون يضع قدميه فوق الطاولة أمام ماكرون

أثارت صورة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسين في قصر الإيلزيه وهو يضع قدميه فوق الطاولة أمام الرئيس الفرنسي ماكرون جدلا . ثمة من إعتبرها صورة غير رسمية وثمة من إعتبرها سلوكا "غير مؤدب" من رئيس الوزراء البريطاني.

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