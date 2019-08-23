.. وتكثف النشاطات فى أسبوع المساعدات الإنسانية

كثفت دولة الكويت أنشطة المساعدات الإنسانية لها خلال هذا الأسبوع، وشملت تغطيتها عدة مناطق واستهدفت الفئات التى هى أكثر احتياجا وتستهدف المساعدات 50 أسرة فى محافظات عدن والحديدة وتعز.

فى عدن

دشنت موسسة «استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية» فى عدن، مشروع تمليك «تكتك موتور» لعدد من المستفيدين بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وذلك فى إطار حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ سنوات ويستفيد من المرحلة الأولى للمشروع الذى يأتى ضمن مشاريع القضاء على الفقر 15 شخصاً فى عدن.

وبحث فهد كفارية، وزير الثروة السمكية اليمنى، مع ممثلى الجمعية الكويتية للإغثاة آلية توزيع 100 قارب على الصيادين المتضررين من الحرب فى محافظتى تعز والحديدة.

ويتضمن المشروع توزيع 70 قارب صيد لديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة و30 قاربا لمديرية «المخأ» بمحافظة تعز وفى نفس اليوم وقعت الحكومة اليمنية على مذكرة تفاهم مع جمعية الإغاثة الكويتية لتمويل مشروع تأثيث السكن الطلابى للمعهد التقنى الصناعى وذلك فى إطار حملة «الكويت بجانبكم».

واختتمت النشاطات الكويتية فى عدن بتدشين «رائد الجريبى

وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى، توزيع 1000 سلة غذائية للأسر الفقيرة ضمن مشروع الإغاثة العاجلة المقدم من «بيت الزكاة» الكويتى ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ سنوات.

ويهدف المشروع الذى تنفذه «جمعية الحكمة اليمنية» بالتعاون مع مؤسسة «أرخبيل سقطرى الخيرية» لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة ومساعدتها فى توفير المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها.

وأشاد «الجريبى» بالدعم المستمر المقدم من «بيت الزكاة» الكويتى لمحافظة «سقطرى» وحرصه على مساعدة أبنائها من ذوى الدخل المحدود مثمناً الدعم والعطاء الكويتى المستمر لأبناء المحافظة.

كما أكد حرص السلطة المحلية فى «سقطرى» على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبدربه منصور هادى، الرامية لتحسين مستوى الخدمات ومعيشة السكان.

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وفى أربيل فى كردستان العراق

مولت الكويت ترميم وإعادة تأهيل 4 مدارس فى محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل ضمن حملة «الكويت بجانبكم» من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة،

وقالت نينوى نهلة زينل، ممثلة مديرية تربية إن للكويت ومنظماتها الإنسانية دورا بارزا وكبيرا فى إعادة تأهيل المدارس ودعم القطاع التربوى بمحافظة الموصل بعد أن تعرضت المدارس للدمار جراء اجتياح ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» للمنطقة وحرب تحريرها.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة ليست بجديدة على الكويت التى قامت فى بداية تحرير المدن ببناء العديد من المدارس الكرفانية وتزويدها بالمستلزمات المدرسية لكى يواصل الطلبة تعليمهم.

وأوضحت أن الكويت قامت بتأهيل 11 مدرسة فى مناطق مختلفة من محافظة الموصل فيما تقدمت بالشكر للكويت على الدعم المتواصل للقطاع التربوى والسبل الكفيلة باستقراره كما قامت الكويت أيضًا فى أربيل بتوزيع 120 طناً من المواد الغذائية على النازحين العراقيين واللاجئين السوريين مقدمة من قبل الجمعية الكويتية للإغاثة.

وفى الأردن

افتتحت جمعية الإغاثة الإنسانية الكويتية مشغلاً للخياطة لمجموعة من اللاجئات السوريات فى الأردن ضمن إطار برامجها لدعم التنمية المجتمعية والنهوض بقيم العمل.

وفى مقر سفارة الكويت بالعاصمة الغانية أكرا وبحور السفير محمد الفيلكاوى، تم تسليم شيكين بقيمة 335، 29900 دولار أمريكى من عدد من المحسنين بدولة الكويت كقيمة تبرع تقدم بها هؤلاء المحسنون إلى المدير التنفيذى لجمعية الرعاية الاجتماعية فرع غانا منصور أبوزيد وذلك بحضور السكرتير الأول حميدى المطيرى المسئول الإدارى والمالى غازى المطيرى.