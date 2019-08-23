العنف والاضطهاد.. كلمات تصف مظاهرات هونج كونج

شهدت هونج كونج خلال الفترة الأخيرة مظاهرات من كافة أطياف المجتمع، وترجع أسبابها إلى اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.

وأحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين على مسافة كيلومترات عبر جانبي ميناء هونج كونج مساء الجمعة، حيث خرجوا في مظاهرة سلمية، واندلعت المظاهرات في أرصفة هونج كونج ، وجسورها ، وواجهاتها المائية وحدائقها ، وتسلقوا إحدى قممها ، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وكما اتهمت الصين بالفعل المتظاهرين بالإرهاب ، والعمل مع القوى الأجنبية وإثارة "ثورة ملونة" ضد الحكم الصيني.

على الرغم من أن المظاهرة غير مرخصة ولكنها سلمية، كما وقعت أعمال عنف ووحشية من جانب الشرطة في العديد من الاحتجاجات الصغيرة والتي حرمت من الحصول على تصاريح رسمية ، لكنه لم تقع أي حوادث في مسيرات أكبر ، والتي جذبت حشوداً تصل إلى مليوني شخص.

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وكما دعا المتظاهرون في "طريق هونج كونج" إلى التجمع في ملف واحد على طول الطرق التي تتطابق تقريبًا مع خطوط المترو ، وتناول ما يقرب من 30 ميلًا (45 كيلومترًا) عبر جزيرة هونج كونج ، كولون والأقاليم الجديدة، بدأوا في الخروج قبل فترة طويلة من بدء الساعة 8 مساءً الرسمي ، كبار السن والشباب ، وهم يرتدون بدلات رسمية يقفون بجانب الطلاب في زي احتجاجي غير رسمي يرتدون ملابس سوداء وأقنعة الوجه.

ردود الفعل الدولية

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أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من مشروع القانون، فكان مايك بومبيو ونظيراه البريطاني والألماني، رفضوا مشروع هذا القانون المثير للجدل، كما احتج عدد من مبعوثي الاتحاد الأوروبي أمام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام على المشروع.

جدير بالذكر أن هونج كونج تتمتع بإدارة شؤونها الداخلية

باستقلالية، إلا أنها تخضع للصين على مستوى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، وقد اعتبر البعض أن هيمنة الصين على هونج كونج تزايدت بشكل في السنوات الأخيرة، وأكبر دليل على هذه الهيمنة إعلان بكين في العام 2014 أن البرلمان الصيني يملك صلاحية اختيار المرشحين إلى منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج، وهو ما دفع بمئات الآلاف إلى التظاهر احتجاجا على القرار.

ارتفاع إيرادات السكن تزامناً مع المظاهرات

كشفت أحدث التقارير أن استمرار المظاهرات منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى توقع تراجع الإيجارات فى هونج كونج، تأثرا بمظاهرات هونج كونج المناهضة لقانون تسليم المطلوبين للصين على الجانب السياسي والذي امتد للجوانب الاقتصادية ايضاً.

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وكما أكد المعهد الملكي للمساحين القانونيين، أن "إيجار المساكن في هونج كونج سيتراجع على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناوئة لحكومة المدينة".

وأوضح خبراء المعهد أنه من المتوقع تراجع أسعار الإيجارات في الجزيرة الرئيسية لهونج كونج، التي تعتبر مركز المال والأعمال فيها بنسبة 2% خلال العام المقبل، في حين كان المحللون في المسح السابق الذي أجري قبل تفجر الاحتجاجات يتوقعون ارتفاع الإيجارات بنسبة 3%.

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