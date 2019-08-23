رشيديان يزور حجاج إيران المنومين في مستشفى بمكة المكرمة

ونوه رشيديان بالخدمات الطبية المقدمة، مقدما شكره لمدير المستشفى والطواقم الطبية التي قدمت أرقى الخدمات والعناية الطبية للحجاج الإيرانيين.
من جانبه، قال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني: تقدم وزارة الصحة كامل طاقاتها الفنية والطبية والتمريضية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.
وبيّن الدكتور الجهني أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 199 مريضا ومريضة من الحجاج الإيرانيين قدمت لهم الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية والعلاجية اللازمة، كما تم تنويم 71 مريضا من الحجاج الإيرانيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى، فيما تم إجراء 20 عملية جراحية للحجاج الإيرانيين جميعها -ولله الحمد- تمت بنجاح تام، ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى، سائلا الله لهم الشفاء العاجل.
- 199 حاجا إيرانيا استقبلهم مستشفى النور
- 71 منهم تم تنويمهم في المستشفى
- 20 عملية جراحية أجريت للحجاج الإيرانيين
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