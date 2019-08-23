فريق طبي تطوعي ينقذ حياة الطفلة اليمنية جنى

تمكن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من إنقاذ حياة الطفلة اليمنية «جنى»، البالغة 10 أيام وإعادة البسمة لذويها، بعد إجرائه عملية قسطرة تداخلية عاجلة في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت.

وكانت «جنى» ولدت بانسداد في الصمام الرئوي وضيق في الصمام الثلاثي أدى لمنع وصول الدم لرئتيها، ونقص حاد في أكسجين الجسم تطلب التدخل العلاجي العاجل.

وقال رئيس الفريق الطبي التطوعي البروفيسور جميل عطا، إن «الحملة الطبية تأتي في إطار حملات قلب الأطفال التطوعية لعلاج الحالات الصعبة والخطرة»، مشيرا إلى أن الحملة الطبية التطوعية تعد الثالثة لمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال اليمنيين في أقل من 6 أشهر.

وأضاف: إن هذه الحملة تأتي بالتحديد استجابة لنداء الإنسانية بطلب التدخل العاجل لإنقاذ الطفلة جنى بعد أن تسبب ضيق الصمام الرئوي في انحباس وصول الأكسجين عن جسمها، إذ كانت حياة الطفلة على المحك، حيث لم يستطع ذووها علاجها داخل اليمن ويتعذر نقلها للخارج لتدهور حالتها.

تسهيل

كان لقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والقوات الجوية الملكية السعودية، دور كبير في إنقاذ حياة الطفلة جنى، باستجابتهم الفورية وتسهيل مهمة الفريق الطبي التطوعي بنقله إلى مدينة المكلا في اليمن.

يذكر أن الحملة الطبية التطوعية العاجلة تضمنت علاج ما يقارب 20 طفلا من مرضى القلب من الأسر اليمنية محدودة الدخل.

ثناء

قدم المهندس عدنان باشعيب والد الطفلة «جنى» شكره وتقديره الكبيرين للفريق الطبي ولقيادة القوات المشتركة على مبادرة إجراء عملية قسطرة تداخلية لابنته، وأضاف «كانت ولادة جنى طبيعية، ولاحظنا في اليوم الثاني من ولادتها أن لون جسمها يبدو باللون الأزرق، ومع كشف الطبيب عليها، تبيّن أنها تعاني نقصا في الأكسجين بالجسم نتيجة ثقبين مع انسداد القناة الشريانية، وحاولنا إنقاذها بالإبر مانعة الانسداد ولم نتمكن من الحصول عليها، في كافة محافظات اليمن».

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وأضاف «ضاقت بنا السبل، ومع كل يوم ينقضي تزداد مخاوفنا، حتى تواصل شقيقي مع مطلقي نداء الاستغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقدمنا التقارير عن حالتها الصعبة، وأنه بفضل الله بلغنا أن المركز قرّر إرسال فريق طبي إلى اليمن لإجراء التدخل العلاجي اللازم لجنى، وتم تحديد موعد لوصول الفريق».

وواصل «نقلت جنى من مدينة تريم إلى مدينة المكلا عبر مسافة 320 كلم بواقع 6 ساعات برا، وتم إدخالها قسم العناية المركزة انتظارا لوصول الفريق الطبي الذي وصل بحمد الله في الوقت المحدد، وتم إجراء العملية لجنى».

- 10 أيام عمر الطفلة جنى

- 320 كلم قطعتها للوصول إلى المكلا

- 6 ساعات استغرقت رحلتها من تريم

- 20 طفلا عالجتهم الحملة التطوعية من أطفال اليمن

- 3 حملات تطوعية لمركز القلب المفتوح للمركز في 6 أشهر