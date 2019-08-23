القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، راجياً لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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