القوات المشتركة: الحملة المغرضة ضد الإمارات لا تعبر عن الشعب اليمني

عدن (الاتحاد)

أشادت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن بالدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت قيادة القوات المشتركة في بيان أن «التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية».

وجددت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن التأكيد على أن ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة بقيادة المملكة العربية السعودية لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف البيان «إن الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد».

ودعت القيادة كل القوى السياسية في الساحة اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته ولبوا نداء الشعب اليمني وسخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكدت قيادة القوات المشتركة أن «افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية».

دويد: الإمارات بذلت الكثير لتحرير اليمن من الكهنوت الحوثي

أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد أن الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الفاعل في التحالف العربي، وبذلت الكثير من الرجال والمال والدعم السياسي لتحرير اليمن من ظلمة الكهنوت الحوثي.

وأضاف العميد صادق دويد في تغريدة له على تويتر: «الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية تمثلان جدار الصد العربي تجاه المشروع الإيراني الشرير».